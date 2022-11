Joel Lindpere MM-i kommentaar: Bale võttis vaheajal sõna ja Wales tõusis tuhast

USA - Wales 1 : 1

Tegemist oli senise MM-finaalturniiri kõige huvitavama mänguga koos kahe erinäolise poolajaga. 1:1 viik oli aus tulemus.

Talvisel finaalturniiril on avavooru mängude võlu muuhulgas selles, et ei tea, mida koondistelt oodata, sest ettevalmistusaega on vähem kui suviste turniiride eel. Turniiridel üldiselt käib esimeses voorus kassi ja hiire mäng, sest ei taheta liigseid riske võtta ja välja kukkuda.

USA domineeris esimest poolaega ja läks teenitult juhtima, nad tegutsesid kiirelt, lõid momente, nende eduseisus ei olnud midagi juhuslikku. USA näitas ilusat ja nauditavat mängu. Aga mul on selline tunne, et värskelt MLSi võitnud Gareth Bale, kes lõi finaalis Los Angelesi päästnud värava, võttis vaheajal Walesi riietusruumis sõna. Teisel poolajal oli Wales nagu tuhast tõusnud.

Taoline mängu pöördumine on jalgpalli võlu: pall on ümmargune ja kui ise ei löö, siis lüüakse sulle. Seepärast on kaks eri asja, kas vaadata mängu tervikuna või ainult üht poolaega. Kaasahaarav oli see, kuidas Wales näitas end hea meeskonnana ja mängu tagasi tuli. Samas vajasid nad selleks vaheaega, mängu ajal ei suudetud muutust tuua.

Kohtumise lõpus oli näha, et üheksa lisaminutit oli pigem kasulik Walesile. Pärast vahetusi ja Walesi viigiväravat USA enam ohtu ei kujutanud. Ma arvan, et kui mäng oleks veel viis või kümme minutit kestnud, siis oleks Wales võimaluse ära kasutanud.

Oli hea näha mitut endist tiimikaaslast ja sõpra, näiteks USA kaitsjat Tim Reami, kellega mängisime koos New York Red Bullsis. Olen muuhulgas ka Gareth Bale'i vastu mänginud. See kõik annab mängu jälgimisele erilise tunde ja paneb tähelepanelikult vaatama.

Mängu lõppedes olid mõlemad meeskonnad rahul ja samas ei olnud ka rahul. Kuna mõlemad on võimelised Iraani võitma, siis sõltub edasipääseja mängudest Inglismaaga. Mingil määral näen, et Walesil on edasipääsuks suurem tõenäosus, sest Inglismaa ja Wales kohtuvad omavahel alagrupi viimases voorus ja selleks ajaks võivad Inglismaal juba pinged maas olla.

Järgmises voorus läheb Wales Iraani vastu enesekindlalt. USA peab tegema korrektuurid, sest Inglismaa ei lase neil mängu domineerida.