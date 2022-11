Aivar Pohlaku MM-i kommentaar: Maailmameistrivõistlused algasid kolmandal katsel

Maailmameistrivõistluste algus Kataris võttis tuju ära – korraldajamaa oli avamängus kehvakene ning teine patuoinas Iraan sai inglaste käest korraliku keretäie. See andis lisavõimaluse teiste teemadega tegelemiseks ja minugi peast käis läbi igasuguseid mõtteid, kuni ühel hetkel meenus ehmatusega järgmise turniiri toimumispaik – USA, Kanada ja Mehhiko – selle ajaloolises kurbuses ja ma taipasin, et asjad saavad minna vaid hullemaks.

Erinevate kohustuste tõttu olin turniiri esimesi mänge näinud ainult silmanurgast ning kuna pidin Senegal – Hollandi mängust Delfile kirjutama, siis olin varakult teleka ees ja rõõmustasin, sest Al Thumama staadion on tõeline iludus, aga samal hetkel tabasin end mõttelt, et kas mul üldse on õigus nii mõelda ja tunda. Tegelikult oli ka Katar – Ecuador mängu hetketi jälgides – tegin seda jalgpallihooaja piduliku lõpetamise õhtusöögil Eesti tippklubidega – tulnud samasuguseid mõtteid. Näiteks siis, kui näidati Katari koondise fänne, oli kohal kahtlus, kas nad ikka on ehtsad; kui ecuadorlaste esimene värav tühistati, tekkis mure kohtunike pärast ja nii edasi. Peale hooajalõpugalat öösel Saaremaale sõites mõtlesin pikalt selle üle, kuidas meie mõttemaailma kujundatakse ja need ei olnud toredad mõtted.

Esimese kuueteistkümne minutiga tegi kumbki meeskond kolm ohtlikku pallikaotust, mis kinnitas, et Aafika meeskondadel on endiselt kaitsmisega probleeme ja et Hollandil on Euroopas samasugune kuulsus – kaitses mängivad seal tüübid, kes Kesk-Euroopa jalgpallis oleksid pigem poolkaitsjad ja Põhjamaades ründajad. Jõudsin mõelda, et van Dijk on selles osas erand, aga täpselt siis kaotas ka tema riskantselt palli. Hollandi rünnakud olid sellistes olukordades ohtlikumad, kui nende vastaste omad, aga otsustavatel hetkedel jäi kas õige veidi puudu või siis tegi de Jong vale otsuse ning seepärast ei jõutud enne esimese värava saavutamist 84. minutil kordagi löögini väravaraami.