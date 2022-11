OTSEBLOGI | Argentina lõi avapoolajal Saudi Araabia võrku neli palli, kuid seis püsib 1:0

Argentina jalgpallikoondis on finaalturniiri eel olnud imelises hoos. Meeskond on püsinud kaotuseta 35 matši järjest. Itaaliale kuuluvast rekordist lahutab neid ainult kaks edukat mängu.

Selle eduka perioodi sisse jäävad nii Copa Amerida kui ka Finalissima võit. Üks trofee on argentiinlaste suurel staaril Lionel Messil aga puudu ning loomulikult on see MM-tiitel.