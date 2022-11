Inglaste avapidu varjutasid skandaalid

Inglased võitsid avapoolaja Jude Bellinghami, Bukayo Saka ja Raheem Sterlingu väravatest 3 : 0. Teisel poolajal lõi Saka oma teise värava, jala said valgeks ka Marcus Rashford ja Jack Grealish. Iraani tabamuste eest hoolitses Mehdi Taremi.

Paraku ei möödunud Kataris seegi mäng skandaalideta. Esimene uudis tuli paar tundi enne mängu, kui Inglismaa jalgpalliliit koos kuue teise Euroopa alaliiduga teatas, et loobutakse vikerkaarevärvilise kaptenipaela kandmisest, millega sooviti avaldada toetust seksuaalvähemustele. Nimelt on sügavas islamiriigis Kataris homoseksuaalsus illegaalne. Põhjuseks oli rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA ähvardus, et poliitilise sõnumiga kaptenile antakse väljakul kohe kollane kaart.