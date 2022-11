Karl Jakob Heina MM-i kommentaar: Inglismaad iseloomustab tugev ründemäng

Inglismaa – Iraan 6:2

Inglismaal klubijalgpalli mängides on väga selgelt tunnetada nende praeguse koondise kuvandit, mida saab iseloomustada märksõnadega: noor, ambitsioonikas ja energiat täis. Koondise seljataga seisab kogu riik ja fännid. Ühtsus on Inglismaale tagasi tulnud. Mängides kolme Inglismaa koondislasega (Ben White, Bukayo Saka ja Aaron Ramsdale) koos Arsenalis, siis on ka nendega vestlustes esile tulnud hea koondisesisene energia.

Uus hingamine tuleb nende ühtsusest ja viimastest tulemustest, milleni on jõutud pärast raskeid 2010.-2016. aasta suurturniiride aastaid. Ilmselt tuleb veel kaugemalegi vaadata. Praegu igatahes on tunda, et Inglismaa koondises on mängijate jaoks selge, kui palju on nende riigis noori, andekaid mängijaid, kes teavad oma kvaliteeti ja tekitavad tugevat konkurentsi. Treenerid on osanud tööle panna potentsiaali, mis neid kaugele viiks. Inglismaa koondisel on olemas absoluutselt kõik eeldused, et lõpuks MM-i karikas koju tuua.

Peapõrutus ja ohtrad lisaminutid

Võidumängus Iraani vastu näitas Inglismaa, kuidas nende mänguplaan sujus justkui kellavärk. Inglismaa tugevus on kindlasti nende ründemäng. Loodan, et nad suudavad sarnaselt möödunud EM-le mängida enesekindlalt ja väravale suunatult. Oluline, et nad jätkaksid oma mänguplaaniga, mida nad tavapäraselt ei kujunda vastaselt lähtuvalt. Mängivad üleval palliga, ründekolmik ja keskpoolikud on loovad ja noored. Loodetavasti suudavad nad ka tugevamate riikide vastu mängida nii nagu täna Iraaniga.

Iraan mängis 5-3-2 formatsiooniga ja mõistagi kaitsest lähtuvalt. Vahepeal olid nad madalale surutud, mis oli Inglismaa kui favoriidi vastu paratamatu. Esimesed 25. minutit suutis Iraan oma kaitsemängu kontrollida. Inglismaa alles sai ennast võistkondlikult käima. Kui 35. minutil sündis Bellinghami tabamusest esimene värav, võttis see selgelt Inglismaal pinged maha ja nad hakkasid lustima täieliku eneseindlusega.