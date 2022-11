Eesti kurlingunaiskond alistas EMil Austria ja jätkab täiseduga

Eesti kurlingunaiskond Marie Kaldvee juhtimisel jätkab EMil nelja võiduga alagrupi liidrina. B-divisjonis jätkab puhaste paberitega ka Leedu naiskond, kel on samuti neli võitu. Eesti ja Leedu kohtuvad omavahel neljapäeval, alagrupi mängude viimasel päeval.



Täna pärastlõunal kohtub Eesti esindus Slovakkia naiskonnaga, kellel on hetkel kirjas kolm võitu ja üks kaotus.



Euroopa meistrivõistlused kurlingus toimuvad Rootsis, Östersundis. Eesti kurlingunaiskond võistleb B-divisjonis ning eesmärgiks on jõuda kahe parima sekka, et tagada Eestile koht järgmisel EM-il tugevaimas A-divisjonis.



Eesti naiskonnas mängivad EMil kapten Marie Kaldvee, Liisa Turmann, Kerli Laidsalu ja Erika Tuvike. Eesti esindusvõistkond on tiitlivõistluseks treeninud šotlasest tipptreeneri Derek Brown juhendamisel, kes abistab naiskonda kogu võistluse vältel.



Euroopa kurlingu meistrivõistlused on Rahvusvahelise Kurlingu Föderatsiooni kalendris suurima osavõtjate arvuga tiitlivõistlus, kus võistlema asub kahes divisjonis kokku 46 võistkonda. Euroopa parimad võistkonnad meeste ja naiste kurlingus selguvad pühapäeval, 26. novembril.