OTSEBLOGI | Holland asus Senegali vastu juhtima!

Nii Holland kui ka Senegal on viimasel ajal olnud heas hoos. 2018. aasta MM-ilt eemale jäänud Holland on Louis van Gaali käe all taas mängu käima saanud ning tänavu tagati Rahvuste liigas pääs finaalturniirile ehk jõuti sel turniiril Euroopa nelja parema sekka.