Euroopa koondised loobusid Katari MM-il vikerkaarevärviliste kaptenipaelte kandmisest. „Oleme FIFA-s ääretult pettunud“

The Guardian kirjutas nädalavahetusel, et vikerkaarevärvilised kaptenipaelad tekitavad ülikonservatiivse riigi juhtides pahameelt ja FIFA üritab Katarile vastu tulla. Kui esialgu eeldati, et inimõigustele tähelepanu pööravaid alaliite ootab ees trahv, siis pühapäeval hakkasid välismeedias levima kuuldused, et vikerkaarevärvilise käepaelaga mängijale antakse kollane kaart. Kahes järjestikuses kohtumises saadud kollane kaart tähendaks aga, et kolmas matš tuleks jalgpalluril juba vahele jätta.