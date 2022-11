Need klassikalised õnnemängud on endiselt kasiinodes kõige populaarsemad

Kõige tavalisemate kasiinomängude hulka kuuluvad pokker, Blackjack, rulett ja slotid või slotikad ehk mänguautomaadid. Mis teeb need eriliseks ja kuidas need toimivad?

Pokker

Pokker on kaardimäng, kus mängijad teevad oma käele vastavalt panuseid ja võidab parim käsi. Pokkerit mängivad kaks või enam mängijat ning parima käega mängija võidab vooru ja saab kogu panustatud raha endale. Pokkeri reeglid pole just kõige lühemad, mis teeb sellest strateegial põhineva õnnemängu, milles on oma roll bluffimisel ja pokkerinäo ehk poker face’i hoidmisel, et teised laua taga ei oskaks su näost lugeda, kas sul on hea või kehv käsi.

Blackjack

Blackjack on kaardimäng, kus eesmärgiks on saada käsi summaga 21 või sellele võimalikult lähedale. Mäng algab sellega, et mängija teeb esialgse panuse ja tõmbab seejärel diileri käest kaks kaarti. Võidab see, kelle käsi on 21 või sellele lähemal. Mängija, kelle käsi ületab 21, on läinud „lõhki“ ehk mängu kaotanud.

Rulett

Rulett on klassikaline kasiinomäng, kus mängijad panustavad pöörleva ratta tulemusele. Mängu mängitakse, asetades žetoonid lauale, panustades kas värvile (must või punane), kindlale numbrile või numbrite grupile. Diiler paneb ratta keerlema ja palli rattale mängu.

Pall kaotab lõpuks hoo, peatub ja maandub ratta ühel nummerdatud pesast. Number, millele see maandub, ongi ruletiratta tulemus, mis näitab, kas olete võitnud või mitte. Kui teie panus ei ole selles veerus, kaotate oma panustatud summa.

Slotid ehk mänguautomaadid

Slotikad on tavalises kasiinos masinad, millel on kolm või enam sümbolitega rullikut. Mängija paneb raha masinasse, panustades sellele, et ühesugused sümbolid rullikutel joonduvad. Mäng algab kangi tõmbamise või nupuvajutusega, mis paneb rullikud keerlema seniks, kuni need lõpuks juhuslikus asendis peatuvad. Nähes kolme või enamat sümbolit joondumas, on mängija võitnud.