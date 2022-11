TÄNA OTSEBLOGI | Soosik Inglismaa alustab finaalturniiri Iraani vastu

Inglismaa kuulub MM-il favoriitide sekka. Neli aastat tagasi Venemaal toimunud MM-il saavutati neljas koht. Mullu peetud EM-il jõuti finaali, kus kaotati penaltitega Itaaliale. Tänavuse turniiri eel on inglaste kohal aga rohkem küsimärke. Esiteks näidati hiljuti Rahvuste liigas kahvatuid tulemusi ning langeti B-divisjoni.

Teiseks on inglastel küsimusi ka koosseisu osas. Eelkõige on probleeme kaitseliiniga (peamiselt Harry Maguire’i personaalküsimus) ning küsimusi on ka poolkaitses.