SELETUSKIRI | Miks ma valisin Eesti aasta meesjalgpalluriks Henri Anieri

Eesti jalgpallil on tänavu üks ja ainult üks oluline ülesanne – Rahvuste liiga D-divisjonist ehk mudast pääsemine. Kui see poleks õnnestunud, siis see varjutanuks Paide linnameeskonna ilusa eurohooaja, Eesti jalgpallurite mänguminutid erinevates meistrisarjades ja Euroopa liigas ning kõik muu.