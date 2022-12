MM-i PÄEVIK | Portugali peatreener tegi julge ja taktikaliselt õige valiku, Cristiano Ronaldo näitas lõpuks oma pettumust ka välja

Portugali – Šveitsi kaheksandikfinaali eel oli kõige räägitumaks jalgpalluriks loomulikult Cristiano Ronaldo. Ronaldo alustas matši pingilt, kuid kohtumise järel räägiti taas temast. Turniiri eel ja ajal kostus mitmelt poolt, et Ronaldo võib väljakul viibides pidurdada Portugali noorte staaride hoogu. Samas tõdeti, et peatreener Fernando Santos ei julge koondise suurimat staari pingile jätta. Kaheksandikfinaali eel oli Santos aga olukorras, kus tuli valida Ronaldo ja meeskondliku edu vahel. Santos tegi südame kõvaks ning valis meeskonna edu ja ühes sellega ka oma töökoha. Ronaldo oli pealtnäha kohati isegi õnnelik, kuid lõpuvile järel pöördus ta taas oma vanade trikkide juurde.