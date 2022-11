Brasiilia jalgpallikoondis tuleb sisuliselt igale suurturniirile favoriidina. Suuri tähti on neil alati olnud ning seega on kogu maailma pilgud ka nende peal. Tänavusele ja kahele eelmisele MM-ile on tuldud olukorras, kus tiimi suurimaks staariks on Neymar. Särava mängu kõrval toob Neymar endaga kaasa ka veel nii mõndagi muud.