MM-i PÄEVIK | MM on ideaalne võimalus suurde pilti pääsemiseks. Jalgpallurite kõrval tõestab seda kõige paremini Horvaatia modell

Jalgpallimaailmas on MM-tiitel mängijate jaoks jätkuvalt kõige ihaldusväärsemaks trofeeks. Nii on ka tähelepanu maailmameistrivõistlustele erakordselt suur. Aastaid oli just MM-finaalturniir kohaks, kus säramine võis mängijale kindlustada suure ülemineku tippklubisse ja sinna kõrvale ka priske palgapäeva. Tänapäeval tehakse kuni seitsme kohtumise põhjal juba vähem sääraseid otsuseid. Jalgpallurite kõrval püüavad MM-i tähesära ja meedia tähelepanu enda kasuks ära kasutada ka teised. Kataris on seda kõige paremini suutnud Horvaatia modell Ivana Knöll, kes oma paljastavate riietega kompab väga kõvasti kohalike taluvuspiiri.