Jalgpalli maailmameistrivõistlustel oli aastaid kõige targemaks teoks Saksamaa koondisele panustamine. Nüüd ollakse olukorras, kus sakslased on teist MM-i järjest väga raskes seisus. Võib juhtuda, et taaskord jäädakse alagruppi pidama. See oleks nende ajaloos alles teine selline juhtum.