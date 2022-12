Horvaatia jalgpallikoondis mängib maailmameistrivõistlustel kuuendat korda ning alati on nende tulemused mahtunud kindlasse mustrisse. Just see ennustaski ette, et veerandfinaalis lüüakse Brasiilia auti. Poolfinaalis ootab Horvaatiat nüüd Argentina, kellel on omakorda ette näidata ajalugu, mis ennustab pääsu finaali. Siiski on ka seal oma aga...