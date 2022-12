MM-i PÄEVIK | Messi on teel läbi aegade parimaks! Imeline trikitamine vähendas hinnatud kaitsja turuväärtust kümnete miljonite võrra

Läbi aegade parima jalgpalluri valimine on alati kütnud palju kirgi. Ühel hetkel korraldas Rahvusvaheline Jalgpalli Liit FIFA ka internetis läbi aegade parima valimise. Selle pani kinni Argentina legend Diego Maradona. Sajandivahetuse paiku käiski arutelu peamiselt Maradona ja brasiillase Pele vahel. Sel sajandil tõusid jõuliselt pilti argentiinlane Lionel Messi ja portugallane Cristiano Ronaldo. Kahel viimasel pole aga seni MM-tiitlit ja seega ei peeta neid mõnel pool kahe esimese vääriliseks. Nüüd on Messi maailmameistritiitlist ühe võidu kaugusel ning selle võitmine tõstaks ta ka suurimate kriitikute silmis läbi aegade parimaks. Poolfinaalis Horvaatia vastu tõestas Messi, et 35-aastaselt on ta jätkuvalt suurepärane. Paljude hinnangul suutis ta oma osavusega alandada hinnatud kaitsja turuväärtust kümnete miljonite eurode võrra.