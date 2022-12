MM-i PÄEVIK | Messi leidis üles sisemise Maradona. Kas Hollandi mõnitamine võib Argentinale kätte maksta?

Argentina jalgpallifännid jumaldavad ikka Diego Maradonat, kes viis 1986. aastal koondise sisuliselt üksinda maailmameistriks. Lisaks tegi Maradona argentiinlaste jaoks omaks tema krutskid ja pahed. Lõuna-Ameerika suurriigis läheb vutifännidele hästi peale väike pettus või vastase üle kavaldamine, kui see aitab lõpuks omadel võita. Kõik see oli Maradonas olemas. Lionel Messit on aastaid peetud justkui eurooplaseks, kes ei ole täisvereline argentiinlane. Peamiseks põhjuseks tõsiasi, et Messi kolis juba 13-aastaselt Barcelonasse ning on oma parimad mängud teinud just Kataloonia suurklubi eest. Katari MM-il pärast Hollandi alistamist leiti aga mitmel pool maailmas, et Messi leidis üles oma sisemise Maradona ning hollandlaste mõnitamine oli midagi sellist, mida oleks ka Maradona teinud. Kas see võib neile poolfinaalis Horvaatiaga aga kätte maksta?