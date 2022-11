Jalgpalli maailmameistrivõistlustel on lisaks tiitli võitmisele veel lugematu arv võimalusi oma nime ajalukku jäädvustamiseks. Jälgides 23-aastase Kylian Mbappe tegutsemist, siis tundub aina reaalsem, et tulevikus on just tema nimel ründajate jaoks kõige tähtsam MM-ide individuaalne rekord.