Jalgpalli maailmameistrivõistlused on olnud ikka Euroopa ja Lõuna-Ameerika mängumaa. MM-finaalides on siiamaani mänginudki ainult nimetatud kahe esindajad. MM-tiitlitest on 12 läinud Euroopasse ja üheksa Lõuna-Ameerikasse. Lisaks on Lõuna-Ameerika tiimid saanud kaela viis hõbemedalit, Euroopasse on tulnud 16 hõbedast autasu. Kataris imelist turniiri tegev Maroko võib nüüd sellesse jadasse kiilu lüüa. Lisaks on nad juba korranud USA ja Lõuna-Korea suursaavutust.