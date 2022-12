Läbi aastakümnete on imetletud Hollandi jalgpalli ning kiidetud nende ilusat mängustiili. Nii mõnigi kord on hollandlased ka oma tavapärasest filosoofiast kõrvale kaldunud. Samamoodi on juhtunud ka käimasoleval MM-il, kus Louis van Gaali juhendamisel mängitakse üsna pragmaatiliselt. Kui Katari vutiväljakutel on hollandlasi nimetatud igavateks, siis platsi kõrval käib show täie hooga. Peaosas on loomulikult 71-aastane van Gaal.