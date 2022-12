Täna õhtul selgub 2022. aasta jalgpalli maailmameister. Finaali eel on teravdatud tähelepanu alla sattunud mitme Prantsusmaa koondise staari tervislik seisund. Kõige akuutsem on küsimus seoses tipuründaja Olivier Giroud’ga. AC Milani ründaja puhul on küsimus olnud tema tervises, kuid samas räägitakse nii mõnelgi pool, et tegelikult tahab peatreener Didier Deschamps finaaliks taktikat muuta.