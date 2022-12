MM-i PÄEVIK | Kas maailma parim jalgpallur tuleb tõesti finaalis väljakule? Kas Mbappe olematu kaitsetöö võtab selle võimaluse juba eos ära?

Pühapäevases jalgpalli MM-finaalis jooksevad väljakule Lionel Messi ja Kylian Mbappe. Üks on jalgpallimaailma valitsenud viimased 15 aastat. Teine võib seda teha järgmised 15. Finaali eel räägitakse aina enam, et esikohamängus lähevad omavahel vastamisi praeguse aja kaks parimat jalgpallurit. Samas kiputakse unustama, et tänavuse aasta maailma parim jalgpallur on juba valitud ning kumbki neist seda tiitlit ei saanud. Ballon d’Or läks Karim Benzemale, kes võiks ka pühapäevases finaalis Prantsusmaa eest väljakule joosta.