Manchester City ässad Phil Foden (vasakul) ja Jack Grealish on MM-il mõlemat kohtumist alustanud pingilt. Kui ManCity's pigem vahetusmängija rollis olev Grealish on MM-il saanud väljakule mõlemas matšis, siis ManCity kindel põhimees Foden on platsil saanud ringi lipata ainult 19 minutit.

FOTO: KAI PFAFFENBACH | REUTERS/Scanpix