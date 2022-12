MM-i PÄEVIK | Jõuvahekorrad on muutunud. Aasia ja Aafrika tegid tulevikuks endale positiivset kampaaniat

Kataris peetav jalgpalli MM on viimane, kus osalejate arvuks on 32. Juba nelja aasta pärast Kanadas, USA-s ja Mehhikos toimuval finaalturniiril mängib koguni 48 koondist. Iga kord on turniiri osalejate arvu suurendamise puhul käinud arutelud, kuidas neid kohti konföderatsioonide vahel jagada. Arvestades, et Aasia ja Aafrika koondised on tegemas praegu läbi aegade parimat turniiri, siis tundub tulevane kohtade jaotus isegi õiglane.