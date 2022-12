MM-i PÄEVIK | Inglismaal tuleb vähemalt laupäevani jalgpall koju. Kus peitub nende lootus Prantsusmaa vastu?

Inglismaa jalgpallikoondise ümber on tänavu olnud tavapärasest veidike vähem vahtu. Turniiri edenedes on sealne meedia muutunud aga aina julgemaks. Tasapisi räägitakse taas võimalusest, et nüüd tuleb jalgpall ikkagi koju. Viimati leiti kodu üles 1966. aastal. Järgmise tõkkena seisab inglaste teel tiitlikaitsja Prantsusmaa. Koos Kylian Mbappega tunduvad prantslased justkui alistamatud. Siiski on ka siin omad lahendused olemas. Võtmeduell on juba enne laupäevast mängu selge.