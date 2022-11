MM-i PÄEVIK | Gareth Bale’i kurb ja kuulsusetu MM. Kas nüüd jääbki talle ainult golf?

Gareth Bale on läbi karjääri olnud suurte mängude mees. Bale on löönud tähtsaid väravaid Meistrite liiga finaalides. Tema värav viis Walesi 64 aasta pikkuse pausi järel MM-ile ning tema tabamused ning liidriomadused tassisid Walesi 2016. aasta EM-il poolfinaali. 33-aastase mängijana võiks tal ees olla veel mitu väga head hooaega, kuid viimaste aastate tahtmatus igapäevaselt pingutada ning soov võtta vastu lihtsalt suuri palgatšekke maksid talle kõige tähtsamal hetkel kätte. Õhus on ka küsimus, kas nägime Bale’i viimast korda vutiväljakul?