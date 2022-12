MM-i PÄEVIK | Cristiano Ronaldo tõetund. Kas ta visatakse ka Portugali koondisest üle parda?

Cristiano Ronaldo on läbi profikarjääri olnud mängija, kes tahab väljakul viibida kõik 90 minutit. Käimasoleval MM-il on Ronaldo aga kõigis kolmes kohtumises pingile vahetatud. Viimases alagrupimängus Lõuna-Korea vastu kutsuti ta puhkama juba 65. minutil. Seejärel näitas Ronaldo traditsiooniliselt välja oma pahameelt. Ronaldo tegi MM-i eel kõik endast oleneva, et kõik räägiksid ainult temast. Šveitsiga peetava kaheksandikfinaali eel on ta suutnud sama. Nüüd on esmakordselt aga oht, et ta heidetakse ka koondises üle parda.