MM-i PÄEVIK | Belgia kriisis: peatreener jättis munad koju, superstaar kisub tüli ja Hazard tõmbab meeskonna taset alla

Belgia jalgpallikoondise kohta öeldi juba mullu suvel peetud EM-finaalturniiril, et suurte tiitlite võitmiseks on nad ilmselt liiga vanad. Nüüd on meeskonna staarmängija Kevin de Bruyne selle avalikult välja öelnud. See ei ole aga belglaste ainus probleem. Muresid on rohkem ning muudatuste tegemiseks paistab julgust nappivat.