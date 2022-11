Jalgpalli MM-il majutuse eest suure summa välja käinud fännid said hotelli asemel telgi

„Tegemist on nagu madalama klassi hosteliga. Ausalt öeldes ei osanud me oodata nii madalat kvaliteeti. Tegemist on ikkagi jalgpalli MM-iga. Ka eelnevad kirjeldused lubasid enamat. MM-il võiks oodata natukenegi kvaliteeti,“ sõnas Mehhikost saabunud fänn Pedro, kes on Kataris koos abikaasa Fatimaga. Tegemist on ühtlasi ka paari pulmareisiga.