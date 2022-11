KOMMENTAAR | Anne Rei: MM-i avatseremoonia köitis publikut rohkem kui mäng ise

Katari ise on MMiks väga hästi valmis. Need staadionid, mis on püstitatud, on muljetavaldavad. Avamängu võõrustanud staadiongi oli klimaatilistele tingimustele kohaselt sisuliselt hoone hoone sees. Euroopas sellist asja naljalt ei kohta, et mängu eel ümber staadioni inimesi ei näe ning algul tundus see suisa arusaamatu, aga tuli välja, et inimesed, kes mängule saabusid, läksid kohe õhukonditsioneeriga siseruumidesse. Just seetõttu ongi need staadionid välismõõtmetelt nii suured – areeni ennast ümbritseb justkui teine hoone, kus toimub kogu mängueelne sagin.

Doha linnas olles jääb natuke mulje, nagu oleks sattunud suurde olümpiakülla – mõnest kohast võib korraga näha kaht staadionit korraga. Linnas on suured kõrghooned erinevate mängijate piltide ja riikide lippudega kaunistatud. Näha on, et pingutatakse kõvasti ja korraldusega tahetakse õnnestuda. Inimesed on küll väga sõbralikud, samas on tunda, et jalgpalliteadlikkust neis palju pole. Küsisime täna näiteks fännipoes, kus müüdi staadionite makette – kui küsisime, millisel staadionil toimub avamäng, siis polnud ühelgi müüjal kolmest õrna aimugi.

Staadion oli juba avatseremoonia alguseks suhteliselt täis ning selleks tribüünile saabudes tekkis tunne, nagu oleks suures kontserdisaalis – katus oli selle ajaks staadionile peale tõmmatud ja kogu väljak suureks lavaks ehitatud. Avatseremooniale elas publik üliemotsionaalselt kaasa.

Kui varem kardeti, et mängu ajal võib siinses kliimas olla liiga palav, siis tegelikult oli tunda isegi vastupidist efekti: need jahutussüsteemid, mis staadionile külma õhku puhuvad, olid nii tugevad, et ka tribüünil oli isegi pigem külm olla, sest igalt poolt puhus külma õhku peale. Ecuadori abitreener oli ju pingil isegi jope ja pika dressiga!