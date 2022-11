Kes valetab? MM-i avamängu pooltühja staadioni täituvus oli FIFA andmetel 112%

Rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA andmetel oli Al Bayti nimelisele staadionile kogunenud 67 372 inimest, kuid MM-i ametlikul kodulehel on kirjas, et areen mahutab kõigest 60 000 pealtvaatajat. Mis tähendab, et mingil imelikul kombel oli avamängul staadioni täituvus 112%.