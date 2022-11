Tutvu noorte tegijatega: aasta esimene käsipalli järelkasvukoondiste nädalavahetus

„Mu onu mängis käsipalli ja ta ütles mulle, et vasakukäelised on hinnas ja mine proovi ära. Ja nüüd ma olengi siin,“ lausus Kristofer.

Küsimusele „Kes on käsipallimaastikul eeskujuks?“ ei jäänud ükski noor käsipallur pikemaks ajaks mõtteid mõlgutama. Nii Katarina, Daniela kui ka Susan kinnitasid, et selleks on Karl Toom. Soikka lisas: „Kes on juba noorelt hakanud tegelema ja jõudnud niivõrd kaugele, siis eks ikka see innustab mind ka, et võiksin kunagi sellisel tasemel mängida.“