PEEP PAHVI TREENERI PÄEVIK | Põmaki vastu nina! Astusime teist korda sama reha otsa

Keila meeskond on Paf Eesti-Läti liigas mänginud pea kaks kuud ning selle aja sisse on jäänud kaks kahenädalast mängupausi. Mõlemal korral on sümptomid samad – pärast pausi peetavas esimeses mängus ei saa meeskond ennast kuidagi käima. Abi polnud ka sellest, et seekord kasutasime pausi täitmiseks teistsuguseid võtteid.