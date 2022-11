DELFI VIDEO | Rait Ratasepp oma katsumusest: päris hull on olnud

Ultratriatleet Rait Ratasepp on parasjagu läbimas katsumust, kus tema sihiks on läbi joosta kõik Kanaari saared ja seejuures ületada iga saare kõige kõrgem punkt. Praeguseks on katsumuse neljas päev läbi ja kohati on tulnud liikuda sisuliselt viimse piiri peal.