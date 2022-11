Norra kahevõistluse hooaja esimesel jõuproovil triumfeeris „habemega naine“

Hansen joonistas endale markeriga habeme, et protesteerida asjaolu üle, et naiskahevõistlejad ei saa olümpiamängudel osaleda. Kahevõistlus on ainus taliolümpiamängude ala, kus naistel programmi pole.

„Meie arvates on absurdne, et olümpial osalemiseks tuleb olla habemega. Loodame, et sellega võetakse midagi ette. Tahame probleemile tähelepanu juhtida, et rahvusvaheline olümpiakomitee seda märkaks,“ põhjendas Hansen oma žesti.