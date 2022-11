Teist mängu järjest koondise eest skoorinud Zenjov: las noored tulevad ja võtavad kogenud meestelt kohad ära

Zenjovile tegi rõõmu seegi, et esile on kerkinud mõned nooremad tasemel mehed. „Las tulevad ja võtavad meilt koha ära! Kirjutatakse, et vanad peavad eest minema. Olen nõus. Aga tulge ja võtke! Keegi ei anna kohta niisama käest, ka me (loe: vanemad mängijad) ei tulnud siia niisama. Eks me saame aru, et ega meil pole enam väga palju aega jäänud. Las noored kisuvad meil koha käest. Aga seni me naudime ja nemad peavad pingutama,“ jätkas Zenjov lõbusalt.