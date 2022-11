Pärnu Sadam lõpetas peatreener Annukiga koostöö

„Pärnu Sadama korvpallimeeskond ja peatreener Toomas Annuk on otsustanud poolte kokkuleppel koostöö lõpetada. Soovime Toomasele kõike head ja edu edaspidistes väljakutsetes!“ seisab Pärnu klubi pressiteates.

Pärnu on alustanud Eesti-Läti liigat kolme võidu ja nelja kaotusega. Hetkel annab see 16 klubi konkurentsis alles 11. koha.

Klubi eestvedaja ja mändežer Johan Kärp andis Delfile mõista, et Annukiga koostöö lõpetamise otsus ei olnud kerge. „Toomas on teinud head tööd Pärnus, kuid mingi hetk tuleb need otsused ära teha, kui on rasked ajad,“ ütles Kärp. Ta nõustus, et Annukil oli ka palju ebaõnne, sest kohe hooaja alguses said kaks põhimeest vigastada.