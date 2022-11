Martin Laas sõlmis lepingu Astana meeskonnaga

„Esmalt tahaksin öelda, et mul on väga hea meel Astana Qazaqstan Teamiga lepingu sõlmimise üle ja ootan uut hooaega väga. Võib-olla ei olnud mu viimane aasta rattaspordis just kõige parem, nii et loodan 2023. aastat alustada heal viisil, hea tuju ja heade tulemustega nii meeskonna kui enda jaoks,“ kommenteeris Laas Astana meeskonna pressiteate vahendusel.