FIFA president peab Katari kritiseerimist silmakirjalikuks: Euroopa peaks oma tegude eest vabandama

„Paljud asjad ei ole täiuslikud, kuid reformid ja muutused võtavad aega,“ ütles Infantino ja lisas kurjalt: „See ühekülgne moraalijutlus on puhas silmakirjalikkus. Huvitav, miks keegi ei pööra tähelepanu nendele arengutele, mis on siin toimunud alates 2016. aastast.“

„Täna on mul väga tugevad tunded, võin seda öelda. Täna tunnen end katarlasena, täna tunnen end araablasena, täna tunnen end aafriklasena, täna tunnen end geina, täna tunnen end puudega inimesena, täna tunnen end võõrtöölisena,“ ütles jalgpallijuht. „Ma tean, mida tähendab olla diskrimineeritud, kiusatud, kui välismaalane võõras riigis. Lapsena mind kiusati – kuna mul olid punased juuksed ja tedretähnid, lisaks olin (Šveitsis) itaallane, nii et kujutage ette. Mida sa siis teed, kui sind kiusatakse? Püüad suhelda, sõpru leida. Sa ei hakka süüdistama, kaklema, solvama, vaid inimesi kaasa haarama. Ja see on see, mida me peaksime tegema.“