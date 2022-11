Ralliajakirjanik: Hyundai WRC-meeskond astus sammu tagasi

„Sellegipoolest pole tegemist nõrga koosseisuga ja Lappi on sel aastal Toyotas selgelt näidanud, et ta väärib 2023. aastal täiskohaga sõitja kohta. Ja mis puudutab Breeni, siis ei saa eitada, et tal on suurepärane kiirus, kuid sel aastal lasi ta Pumas suurepäraseid võimalusi liiga sageli käest. Ta peab end korda saama ning praegu ei tea keegi, kas see on võimalik enne järgmise hooaja algust.“