FIFA keelas Taani koondisel Kataris kanda inimõigusi propageerivaid särke

Taani koondise liikmed on tänavuse MMi eel häälekalt kritiseerinud korraldajariiki Katari, kus rikutakse võõrtööliste, naiste ja seksuaalvähemuste inimõigusi.

Taani meeskonna treeningsärkidel oli tekst „Human Rights for All“ (Inimõigused kõigile), kuid rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA keelas need särgid ära, kirjutab Ilta-Sanomat.

„Ma võiksin kanda T-särki, kuid kulisside taga tehakse palju rasket tööd, mida pole näha,“ ütles Hjulmand uudisteagentuurile AFP. Ta lisas: „Meid ei vaigistata. On mitmeid viise, kuidas proovida asju muuta. Loodan, et me ei satu enam sellisesse olukorda.“

Taani koondis mängib tänavusel MMil võistlussärkides, millel on hägustatud nii särgitootja Hummeli logo kui rahvuskoondise logo, sest taanlased ei taha, et need oleks inimõigusi rikkuvas Kataris näha. Lisaks on Hummel teinud rahvuskoondise jaoks kolmanda riietuse, mis on üleni must ehk leinariietus.

Hjulmand avaldas lootust, et FIFA-s puhuvad varsti värsked tuuled. „Üks unistus on, et jalgpalli ja spordi juhtorganitesse pääsevad otsuseid tegema edumeelsed ja noored inimesed. Teine unistus on, et meie maailmas on rohkem empaatiat ning me kuulame ja püüame teisi inimesi mõista,“ ütles treener.

Inglismaa kõrgliigas palliv Leeds Unitedi kaitsja Rasmus Kristensen lisas, et treeningsärgi keeld oli FIFA poolt häbiväärne otsus.

Rahvuskoondisega on solidaarsed nii Taani valitsusliikmed kui kuninglik perekond, kes tänavusele MMile ei sõida. Ka ei reisinud finaalturniirile rahvuskoondise mängijate abikaasad.

Taani alustab finaalturniiri järgmisel teisipäeval mänguga Tuneesia vastu. Veel on D-alagrupis valitsev maailmameister Prantsusmaa ja Austraalia.