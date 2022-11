Vana kaardivägi annab esimese maailmameistri ridades lahkumisetenduse, uued staarid trügivad võimsalt esile

3,48 miljoni elanikuga Uruguay on pika puuga kõige väiksem riik, kes kunagi jalgpalli MM-tiitli võitnud. Spordimaailma ühe ihaldusväärsema trofeeni on jõudnud veel ainult Euroopa suurriigid Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania ja Inglismaa ning Lõuna-Ameerika gigandid Brasiilia ja Argentina. Kui Uruguay jalgpallil on olnud ka keerulisemaid aegu, siis alates 2010. aasta MM-ist püsitakse taas kõrges mängus.