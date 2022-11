USA kümnevõistluse äss sai kolmeaastase võistluskeelu

USA antidopinguagentuur teatas reedel, et Scantling, kes võitis tänavu riigi meistritiitli, nõustus tagasiulatuvalt alates 27. juunist kolmeaastase võistluskeeluga. See tähendab, et ameeriklane peab vahele jätma ka 2024. aasta Pariisi olümpiamängud.