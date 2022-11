TÄNA DELFI TV-s | Kalevi spordihallis kohtuvad heategevusmängus Eesti ja Ukraina kuulsused

Tänasel heategevuslikul korvpallipäeval lähevad PAF Eesti-Läti Ühisliigas vastamisi ka Eesti ja Ukraina tippklubid BC Kalev/Cramo ning BC Prometei. See mäng algab kell 18 .

Heategevusmängude eesmärk on koguda 100 000 eurot annetusi, et alustada Avangardi spordihalli renoveerimisega. Spordisaali toetuseks läheb kogu ürituse piletitulu, samuti on avatud annetusnumbrid: