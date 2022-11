TÄNA DELFI TV-s | Eesti-Läti liigas tuleb põnev mäng TalTechi ja Keila vahel

Keilla KK peatreeneri Peep Pahvi kommentaar enne mängu: „TalTechi hooaja algus pole olnud selline, nagu nad ilmselt ise lootsid, kuid seda näljasemalt nad meie vastu tulevad. Seega ootab meid ees raske mäng, kus otsustavaks saab see, kuidas suudame kaitses oma asjadega hakkama saada. Peame olema väga tähelepanelikud ja oma kokkulepetest kinni pidama, sest TalTechil on palju neid, kes suudavad skoorida. Meie viimasest mängust on möödas kaks nädalat ning see pole kindlasti hea. Seda enam, et vastane sai vahepeal kaks head karikamängu.“