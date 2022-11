OTSE DELFI TV-s | Viimsi/Sportland võtab vastu Liepaja

Viimsi treener Kristjan Evart: „Liepaja on sel aastal näidanud kohati väga kvaliteetset mängu. Nad on suutnud võita liiga top satse. Tegu on noore, tahtmist täis meeskonnaga, kes heal päeval on võimelised kõigiga mängima. Mängu võti on kindlasti see, kuidas me suudame kaitses hakkama saada nendega. Kaks nädalat on pausi vahel olnud ja kindlasti on meestel isu suur võidelda ja homme kodupublikule hea emotsioon pakkuda.“