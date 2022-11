HOMME DELFI TV-s | Heategevuslikul korvpallipäeval võõrustab Kalev/Cramo ukrainlaste BC Prometeid

„Balvini näol on tegemist väga kvaliteetse mängijaga, kelle peatamine on üks mängu võtmetest. Prometey on väga hästi üles ehitatud meeskond, aga meil on omad võimalused, kui mänguplaanist kinni peame. Loodetavasti näeme saalis palju inimesi ning kodupubliku toel saame hästi minema,“ võttis Reinbok kokku mänguplaani ja kutsus inimesi üles saali tulema.