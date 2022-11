Endine rallisõitja: Ott Tänaku seostamine eratiimiga on veider

Eratiimi spekulatsiooni käis eile välja hispaanlaste Revista Scratch, mis kirjutas, et USA energiajoogi firma Monster võib hakata uuel hooajal sponsoreerima Tänakut ja Oliver Solbergi. See peaks ühtlasi tähendama, et mõlemad mehed hakkavad sõitma Ford Puma Rally1 autodega.

Hispaania väljaande andmetel on esialgu lahtine, kas Tänak kuuluks M-Spordi alla või sõidaks eratiimi eest. Teine variant tundub Revista Scratchile tõenäolisem ning sel juhul hakkaks renditud Ford Puma autode eest hoolitsema Tänakule ja Markko Märtinile kuuluv ettevõte RedGREY Team.

Roland Poom peab uudist Solbergi ja Monsteri koostööst loogiliseks. „Solbergi poolt oli seda oodata. Oli teada, et Petter Solberg oma poja olukorda niisama ei jäta ja talle Rally1 auto korraldatakse.“

„Aga et Otist ka selle tiimi puhul räägitakse, on natuke veider. Ma ei näe põhjust, miks peaks seda Monsteri tiimi eelistama M-Spordile. Kui siis ainult palganumbri pärast,“ sõnas Poom Delfile ja Eesti Päevalehele.

Ta lisas, et eratiimis sõites võib suuri probleeme tekkida juba masina varuosade hankimisega. „Juba M-Spordil on väga palju tarneprobleeme varuosadega ja erinevate juppidega, mida saaks testida. Kui juba M-Sport ei suuda neid probleeme enda jaoks lahendada, kuidas siis eratiim sellega hakkama saab. See ongi see veider olukord, et miks peaks valima eratiimi. Seda enam, et Malcolm Wilson võtaks Tänaku hea meelega oma kampa.“

Eratiimis sõites oleks Tänakul kindlasti raskem maailmameistritiitli eest heidelda, leiab Poom. „Me ei tea, mis olukord on maailmas kahe või kolme kuu pärast. Kui palju siis üldse midagi saada on. Kui M-Sport tarnib varuosasid, siis nende meeskonna sõitjad on ikkagi eelisolukorras. Erameeskond saab selle, mis üle jääb.“