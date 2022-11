Manchester United otsib võimalusi, et Ronaldo leping lõpetada

Unitedis on juba langetatud põhimõtteline otsus, et portugallane enam Erik ten Hagi käe all mängida ei saa, kirjutab BBC Sport.

United plaanib Ronaldo lepingu lõpetada, mis annaks portugallasele võimaluse jaanuaris vabaagendina endale uus klubi leida. Inglismaa tippklubi otsib nüüd juriidilisi võimalusi, et leping üles öelda nii, et meeskond ei peaks Ronaldole sentigi maksma.

Manchesteri suurklubi on teinud napi avalduse, kus seisab: „Manchester United on astunud esimesed sammud selleks, et vastata Cristiano Ronaldo hiljuti ajakirjandusele antud intervjuule. Kuni protsess pole lõppenud, me ühtegi täiendavat kommentaari ei anna.“